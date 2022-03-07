مسؤول رفيع بالبنتاغون يكشف تفاصيلاً جديدة عما يحدث بقلب أوكرانيا.. ومحاولة روسية لتجنيد مقاتلين “سوريين” مصدر مسؤول بوزارة المالية يرد على إدعاءات الحملات الإعلامية التي تستهدف إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة عبر «كاك بنك» الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف ”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز ومنع التهريب بمأرب تعليق حكومي حول إعلان الحوثي التوصل الى اتفاق بشأن صافر حواجز الخوف وإعلام التدليس.. تقرير حقوقي يكشف كيف قيد الحوثي حرية اليمنيين في التنقل وصور اخرى للابتزاز والاحتجاز وأشهر 3 نقاط تفتيش تمارس الانتهاك بلطجة حوثية.. وفاة مواطن دهسا بسيارة قيادي انقلابي عملية نوعية في صنعاء واعتراض مسيرة حوثية باتجاه الأراضي السعودية تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت ساعة كاملة أبلغ فيها بوتين أردوغان شرط موسكو لوقف الحرب بأوكرانيا
أكدت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع مليشيات الحوثي الإرهابية لدعم اقتراح تقدّمت به المنظمة الاممية لحل قضية ناقلة "صافر" النفطية المهجورة قبالة سواحل اليمن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن راسل غيكي قوله إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنساني وقع مع الحوثيين في الخامس من مارس الجاري مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون لحل التهديد الذي تشكله ناقلة صافر.
وأضاف أن المذكرة تنص على أن "الاقتراح مرهون بتمويل المانحين، بينما سيشمل حلا قصير الأمد للقضاء على التهديد الفوري عبر نقل مليون برميل نفط على متن صافر إلى ناقلة نفطية، فضلا عن حل طويل الأمد، مشيرا إلى أنه يجب إن "تلتزم سلطة الحوثيين بتسهيل نجاح المشروع".
والأحد الماضي، أعلن القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، أن جماعته وقَّعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي بنقل النفط إلى سفينة أخرى، دون تأكيد من الأمم المتحدة على ذلك.
وجاء حديث الحوثي بعد أيام من زيارة قام بها السفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديرك هوفز، إلى صنعاء والحديدة، كشف أنها كانت "للدفع باتجاه حل عاجل للتهديد الوشيك الناجم عن ناقلة النفط (صافر) لمنع تسرب النفط الهائل الذي يهدد سبل العيش اليمنية والنظام البيئي للبحر الأحمر".
ويوجد في خزان صافر 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر قيمته حوالى 40 مليون دولار، فيما لم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، بسبب رفض المليشيات ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.