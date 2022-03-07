الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع مليشيات الحوثي الإرهابية لدعم اقتراح تقدّمت به المنظمة الاممية لحل قضية ناقلة "صافر" النفطية المهجورة قبالة سواحل اليمن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن راسل غيكي قوله إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنساني وقع مع الحوثيين في الخامس من مارس الجاري مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون لحل التهديد الذي تشكله ناقلة صافر.

وأضاف أن المذكرة تنص على أن "الاقتراح مرهون بتمويل المانحين، بينما سيشمل حلا قصير الأمد للقضاء على التهديد الفوري عبر نقل مليون برميل نفط على متن صافر إلى ناقلة نفطية، فضلا عن حل طويل الأمد، مشيرا إلى أنه يجب إن "تلتزم سلطة الحوثيين بتسهيل نجاح المشروع".

والأحد الماضي، أعلن القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، أن جماعته وقَّعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي بنقل النفط إلى سفينة أخرى، دون تأكيد من الأمم المتحدة على ذلك.

وجاء حديث الحوثي بعد أيام من زيارة قام بها السفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديرك هوفز، إلى صنعاء والحديدة، كشف أنها كانت "للدفع باتجاه حل عاجل للتهديد الوشيك الناجم عن ناقلة النفط (صافر) لمنع تسرب النفط الهائل الذي يهدد سبل العيش اليمنية والنظام البيئي للبحر الأحمر".

ويوجد في خزان صافر 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر قيمته حوالى 40 مليون دولار، فيما لم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، بسبب رفض المليشيات ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.