”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية، في العاصمة الأردنية عَمَّان.

وقال مكتب غروندبرغ في بيان له: "بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة من المشاورات اليوم الاثنين، في عَمَّان".

وأضاف البيان: "تنعقد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن)، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، خلال الأسبوع الأول".

وسيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة، وفق البيان.

وأضاف البيان: "سيتابع المبعوث الخاص مشاوراته مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) ، فضلاً عن المشاورات مع المعنيين الإقليميين والدوليين".

وأفاد بأنه "سيتم بذل الجهود للتشاور مع الجمهور اليمني الأوسع، بما في ذلك الشباب، للتأكد من أن إطار العمل يعكس احتياجات وتطلعات اليمنيين".

وبناء على التفاعلات السابقة للمبعوث الأممي، ستركز هذه المشاورات على تحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، حسب البيان.

واعتبر البيان أن "هذا من شأنه أن يُثري تطوير إطار العمل الخاص بالمبعوث الأممي الذي سيحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية".

ووفق البيان قال غروندبرغ: "هذا وقت عصيب بالنسبة لليمن، حيث يستمر النزاع، الذي يقترب من دخول عامه الثامن، في مفاقمة معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض آفاق الحل السلمي".

وأضاف: " هناك حاجة ملحة لتأسيس عملية جامعة تعكس اتجاه هذا المسار المدمر وتوفر فرصاً ومساحة للحوار على مستويات متعددة".