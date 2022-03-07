تعليق حكومي حول إعلان الحوثي التوصل الى اتفاق بشأن صافر

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شكك مسؤول في الحكومة الشرعية في التزام مليشيا الحوثي بتنفيذ أي تفاهم مع الأمم المتحدة لتفريغ شحنة الناقلة "صافر" الراسية على شاطئ البحر الأحمر قُبالة الحديدة (غربي اليمن).

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المسؤول قوله أن "الحوثيين يمتهنون المراوغة وشراء الوقت على الدوام".

وأضاف: "تعتقد جماعة الحوثي أن الناقلة (صافر) ورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي والتحالف، وبالتالي لا يمكن تصديقهم في ادعاءاتهم بالموافقة على نقل النفط الخام، يحاولون كسب مزيد من الوقت بسبب الضغوط العسكرية التي يتعرضون لها في جبهات متعددة".

والأحد الماضي، أعلن القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، أن جماعته وقَّعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي بنقل النفط إلى سفينة أخرى، دون تأكيد من الأمم المتحدة على ذلك.

وجاء حديث الحوثي بعد أيام من زيارة قام بها السفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديرك هوفز، إلى صنعاء والحديدة، كشف أنها كانت "للدفع باتجاه حل عاجل للتهديد الوشيك الناجم عن ناقلة النفط (صافر) لمنع تسرب النفط الهائل الذي يهدد سبل العيش اليمنية والنظام البيئي للبحر الأحمر".