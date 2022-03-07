بلطجة حوثية.. وفاة مواطن دهسا بسيارة قيادي انقلابي

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في واحدة من صور «البلطجة الحوثية»؛ أقدم قيادي حوثي بمديرية الرضمة محافظة إب(وسط اليمن) على دهس شاب بسيارته الخاصة، ما أدى إلى وفاته، بعد تركه بالشارع ينزف دون إسعافه.
وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو أبو جلال القاسمي والمعين من قبل المليشيا مسئول جهاز المخابرات بيريم والرضمة قام بدهس الشاب رمزي محسن القباص، بسيارته الخاصة، وتركه في الشارع يغرق بدماءه متجاهلاً اسعافه".
وأضافت المصادر" أن والد الشاب وعندما تجاهل القيادي الحوثي اسعافه قام بنقله الى احد مستشفيات ذمار، ونظراً لتأخر اسعافه، فضلاً عن قلة امكانيات والده توفي الشاب متأثراً بجراحه نتيجة حادثة الدهس ".