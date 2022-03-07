تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت ساعة كاملة أبلغ فيها بوتين أردوغان شرط موسكو لوقت الحرب بأوكرانيا

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 235

قال الكرملين في بيان يوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف الكرملين، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو.

وقال بوتين إنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

من جهته قال مكتب أردوغان إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معاً.. أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام".