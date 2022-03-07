الغاز في أوروبا يسجل ارتفاعاً تاريخياً في أكثر من 3000دولار لكل 1000 متر مكعب... تفاصيل

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا مسجلة أكثر من 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل في أوروبا بتجاوزها حاجز الـ3000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة 38%.

وفي السياق، أعلنت شركة "غاز بروم" في بيان لها أنها تستمر بتزويد أوروبا بالغاز بشكل منتظم عبر أوكرانيا.

وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.