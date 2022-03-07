الحوثيون يُعلنون قرب استئناف توزيع الغاز على محطات السيارات بصنعاء

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تستعد سلطات الانقلاب الحوثية خلال الأيام القادمة استئناف توزيع مادة الغاز المنزلي على محطات السيارات وكبار المستوردين في مسعى لكبح الفورة السعرية في المواصلات التي ارتفعت مائة بالمائة.

وقالت شركة الغاز التابعة للحوثيين في بيان لها، إنها ستستأنف توزيع الغاز لمحطات السيارات وكبار المستهلكين خلال الأيام القليلة القادمة من الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأضافت أنها تعمل على تفريغ ونقل حمولة السفينة "GAZ ENERGY" من محافظة الحديدة الى جميع المحافظات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الجماعة، إفراج التحالف بقيادة السعودية على سفينة محملة بمادة الغاز المنزلي تحمل على متنها كمية 9,488 طن متري.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة من الغاز المنزلي، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 25 ألف في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الموصلات مائة بالمائة.