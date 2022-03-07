صحيفة مشهورة تكشف تفاصيل الكمائين للجيش الأوكراني وكيف ساهمت في إبطاء تقدم القوات الروسية

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أسلوب غير تقليدي استخدمه الجيش الأوكراني لإبطاء تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف، عبر نصب كمائن باستخدام أسلحة مضادة للدبابات وبنادق قنص.
واعتمدت الصحيفة في تقريرها على شهادات لبعض الأسرى الروس، الذين تحدثوا خلال مؤتمر صحفي دفعهم إليه الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى شهادات الضباط الأوكرانيين أنفسهم.
من جانبه، أوضح الملازم الروسي ديمتري كوفالنسكي، أن رتله العسكري تعرض لإطلاق نار من طائرة من دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات على الكتف، بالقرب من سومي في شمال شرق أوكرانيا.
بدوره، قال الملازم الأوكراني يفغيني يارانتسيف، إنه نظم المقاتلين تحت قيادته في وحدات صغيرة لضمان سهولة الحركة ونصب الكمائن بسلاسة.
وقد تسبب ذلك التكنيك في إبطاء وصول القوات الروسية بالفعل، إذ يمكن رؤية أرتالها المحترقة في مناطق متفرقة من أوكرانيا، بعد احتراقها داخل كمائن المقاتلين الأوكرانيين