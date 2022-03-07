معين عبدالملك في معرض الدفاع العالمي 2022 في نسختة الأولى في الرياض

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة رسمية من أخيه ولي العهد النائب الاول لمجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المعرض رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البوادري ومدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية وعدد من المسؤولين ومشرفي المعرض.

واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق له اثناء زيارته لعدد من اجنحة المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن والحلول المتكاملة والمبتكرة.

كما اطلع الدكتور معين عبدالملك، ومعه مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محسن، على عروض الشركات العالمية من الأسلحة والتقنيات الدفاعية والهجومية المتطورة البرية والبحرية والجوية، ومجالات التعاون الممكن عقدها في هذا الجانب.

كما التقى على هامش المعرض عدد من رؤوساء وفود الدول المشاركة.

واستمع رئيس الوزراء من مسؤولي جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، على جهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وفق مقاييس عالمية عالية الكفاءة تنفيذا لرؤية 2030م.

رافق الدكتور معين عبدالملك في الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثه وسفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية شائع الزنداني والملحق العسكري في سفارة اليمن بالمملكة العقيد يحيى الوعيل