بريطانيا تعلن عن خطة من 6 نقاط لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا..تفاصيلها

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حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الآخرين يوم السبت على الانضمام إلى خطة من ستّ نقاط للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا تتراوح من تقديم دعم إنساني إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي.
وقال جونسون قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا بد وأن يفشل وأن يُنظر إليه على أنه فاشل.
وأضاف جونسون في بيان: "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية".
وذكر جونسون أهدافه التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.
ودعا جونسون أيضاً إلى انتهاج مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية وتعزيز الأمن في منطقة أوروبا-الأطلسي وإنهاء "التطبيع الزاحف" للأنشطة الروسية في أوكرانيا.
وبعد اجتماعه مع رئيسَي وزراء كندا وهولندا يوم الاثنين، من المقرر أن يستضيف جونسون يوم الثلاثاء زعماء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وهي دول تشهد تدفقاً للاجئين بسبب الغزو.