احرار صنعاء يطلقون شرارة ثورة جياع ضد فلول «الحوثي» ومغردون يعلقون :مقدمة لثورة شعبية عارمة تقتلع المليشيا من جذورها والى الأبد

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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ارحل يا حوثي، عبارة رسمها مواطنون على حيطان العاصمة صنعاء، وتكشف مدى الغضب الشعبي المتزايد من الأوضاع التي آلت اليها أوضاع صنعاء جراء الانقلاب، وغياب مؤسسات الدولة.

وخلال الأيام الماضية ارتفع الغضب الشعبي نتيجة انعدام الخدمات نهائيا في صنعاء، ووصول سعر العشرين لتر من البنزين الى أربعين ألف، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز الى عشرين ألف في سوق الحوثيين السوداء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبارات تطالب مليشيا الحوثي بالرحيل، كتبت في شوارع حدة وبيت بوس، وحصلت على تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل.

الكاتب الصحفي، سام الغباري، غرد قائلاً "يكتب الناس المضطهدين على طول شوارع #صنعاء_المحتلة "ارحل يا حوثي" كما قالوها يوم غزو بقية المدن، إذ خرجوا هبّة واحدة قائلين "لستَ الشعب يا حوثي".

وأضاف "اليمانيون غاضبون، والانفجار لا بد منه، وندعو كل الأسر التي تجاهر بعداوتها لليمانيين وعنصريتها ضدهم أن الوقت حان للتوبة قبل زلزلة الساعة".

من جانبه، كتب وليد الراجحي، في تويتر، قائلاً"خروج المواطن في صنعاء مطالبا برحيل الحوثي، مقدمة لثورة شعبية عارمة تقتلع المليشيا من جذورها والى الأبد".

واعتبر أن الايام القادمة تحمل كثيرا من المفاجئات، ومن كتب على الجدران بالرنج، سيكتب بالدم نهاية مليشيا الحوثي وإيران".

وتابع "الشعب اليمني يصبر لكن لصبره حدود، وغضبه لا يوقفه أحد".

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة له على تويتر، إن معاناة المواطنين، تزداد، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.

وأضاف "هنا الاحرار في صنعاء والحديدة، يكتبون على جدران الشوارع "ارحل يا حوثي"، "لا حوثي بعد اليوم"، وسينتفض الشعب يوماً ويردد "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.

أما الكاتب السعودي، حمدان الشهري، فأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابي، تستنفر أجهزتها الأمنية في صنعا،مع تفاقم السخط الشعبي بفعل جرائمها وتضييقها على المعيشة.

وغرد عبدالباسط البريهي، أيضا في حسابه على تويتر، قائلا "في جدران صنعاء اليوم، ارحل ياحوثي، مؤكداً أن ثورة الجياع على الأبواب، والجوع كافر، على حد وصفه.