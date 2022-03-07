وزارة الدفاع تناقش سُبل وخطوات مواكبة التغييرات في سير العمليات القتالية

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نظّمت هيئة القوى البشرية، اليوم، ورشة عمل تدريبية لرؤساء شعب وأركانات البشرية لهيئات ودوائر، وزارة الدفاع والمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، ووحدات الاحتياط، تحت شعار (تطوير العمل الإداري بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل).

وناقشت الورشة، مدى تنفيذ المهام والواجبات بفعالية والحلول اللازمة، وآلية استغلال الامكانيات المتاحة لتجاوز الصعوبات والمعوقات، التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية بما يعزز من الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية المختلفة، والمضي في تنفيذ المهام الماثلة والمتمثلة في الاستمرار، في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية وتحقيق الانتصار الكبير لليمن واليمنيين.

واستعرض رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري، الخطوات اللازمة لمواكبة المتغيرات في سير العمليات القتالية، والمعركة الوطنية التي يخوضها أبطال الجيش ورجال المقاومة الأشاوس، ضد مليشيا الحوث الإيراني الإرهابية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة أثناء التجنيد، وأثناء تنفيذ المهام والالتزام بالانضباط الوظيفي، وتسهيل انجاز المعاملات الخاصة، بالشهداء والجرحى وكافة ضباط وأفراد القوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة القوى البشرية، على ضرورة استشعار المسئولية الدينية والوطنية، التي تقع على عاتق مسئولي البشرية والتي تقتضي مضاعفة الجهود، وحشد الطاقات وتسخير كافة الامكانيات، والقدرات لحسم المعركة وفاءً لدماء الشهداء وانتصارًا للقضية الشعب.

وشهدت الورشة تقديم عدّة أوراق من قبل المختصين في الهيئة ودوائرها، والتي أكدت في مجملها على ضرورة تطوير العمل الإداري، والاستفادة من القدرات وتنميتها بما يتواكب مع المتغيرات الميدانية، والأخذ بمقومات البناء الحديثة، وبما يتناسب مع المعايير التي حددها قانون الخدمة في القوات المسلحة.