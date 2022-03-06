الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، المسألة النووية، في الوقت الذي وجهت فيه السلطات الروسية تحذيراً شديد اللهجة للدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف.

– بوتين يحذر الدول المجاورة لأوكرانيا

وفقاً لما أوردته وكالة “إنترفاكس للأنباء” فإن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قال: “إن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبار أنها دخلت الصراع”.

وأضاف “استخدام شبكات المطارات الخاصة بهذه الدول قاعدة لطائرات عسكرية أوكرانية، واستخدامها لاحقاً ضد القوات المسلحة الروسية، ربما يُنظر إليه على أنه مشاركة من هذه الدول في نزاع مسلح”.

– بوتين يحسم المسألة النووية

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اتصال هاتفي جمع الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي. وأكد الأخير أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا “سواء عبر المفاوضات أو الحرب”.

وبحسب بيان الإليزيه، نفى بوتين، أمام ماكرون “قيام جيشه باستهداف مدنيين” في أوكرانيا.

أما بالنسبة للمسألة النووية، فقد أكد البيان أن بوتين أبلغ ماكرون أنه “ليس في وارد” مهاجمة المحطات النووية في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية تواصل تقدمها في اليوم الحادي عشر من هجوم أوكرانيا نحو العاصمة كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف مكثفة.

والجدير ذكره أن الرئيس الروسي بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو، وذلك وفق بيان للكرملين.