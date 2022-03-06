حذّرت المخالفين بإجراءات عقابية.. الشرطة العسكرية بمأرب تصدر تعليمات جديدة لمالكي محلات بيع المهمات العسكرية انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في دولة عربية ردًا على العقوبات.. مرسوم رئاسي مفاجيء من «بوتين» بشأن الدول «غير الصديقة» إنجاز ميداني جديد لقوات الجيش في«صعدة» شاهد.. اول عمل قامت به نجمة هوليوود أنجلينا جولي فور وصولها عدن حلفاء أوكرانيا يتحدثون عن مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس زيلينسكي وسقوط العاصمة كييف! النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي تصل اليمن في مهمة انسانية تستمر عدة أيام.. ماذا قالت؟ تعرف على قرارات رفع الإجراءات الإحترازية في السعودية والغاء الاشتراطات الخاصة بالمسافرين القادمين الى المملكة مليشيا الحوثي تنفذ أوسع عملية إحلال في قطاع التعليم اعتباراًمن اليوم .. حجز أداء أداء العمرة في رمضان عبر
حذرت الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب اليوم الأحد، محلات بيع المهمات العسكرية في المحافظة بإجراءات عقابية في حالة مخالفتها تعليمات صرف التجهيزات العسكرية دون طلب رسمي منها.
ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش عن لقاء موسع ضم قيادة الشرطة العسكرية مع مالكي محلات بيع المهمات العسكرية قوله إنه سيتخذ إجراءات عقابية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات الصادرة.
وتشمل التعليمات "عدم بيع المهمات العسكرية إلا بموجب بطاقة عسكرية أصل أو مذكرة رسمية من الوحدة العسكرية أو الأمنية التابعة لها"، بينما تضمنت منع بيع (شعار + بريه الشرطة العسكرية) إلا بموجب مذكرة رسمية أيضا.
وبموجب التعليمات الجديدة يمنع بيع أي مهمات عسكرية بالكمية لوحدات الجيش أو الأمن، أو شراء أي مهام عسكرية من مخصصات وحدات الجيش أو الأمن.