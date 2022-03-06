حذّرت المخالفين بإجراءات عقابية.. الشرطة العسكرية بمأرب تصدر تعليمات جديدة لمالكي محلات بيع المهمات العسكرية

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذرت الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب اليوم الأحد، محلات بيع المهمات العسكرية في المحافظة بإجراءات عقابية في حالة مخالفتها تعليمات صرف التجهيزات العسكرية دون طلب رسمي منها.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش عن لقاء موسع ضم قيادة الشرطة العسكرية مع مالكي محلات بيع المهمات العسكرية قوله إنه سيتخذ إجراءات عقابية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات الصادرة.

وتشمل التعليمات "عدم بيع المهمات العسكرية إلا بموجب بطاقة عسكرية أصل أو مذكرة رسمية من الوحدة العسكرية أو الأمنية التابعة لها"، بينما تضمنت منع بيع (شعار + بريه الشرطة العسكرية) إلا بموجب مذكرة رسمية أيضا.

وبموجب التعليمات الجديدة يمنع بيع أي مهمات عسكرية بالكمية لوحدات الجيش أو الأمن، أو شراء أي مهام عسكرية من مخصصات وحدات الجيش أو الأمن.