انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في دولة عربية

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هز انفجار عنيف قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ريف دير الزور بسوريا.

وعلى الرغم من عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن سبب الانفجار رسميًا- حتى الآن- إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت إن صاروخًا استهداف القاعدة.

وأضافت الوكالة أن الانفجار الذي هز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية بشمال شرقي البلاد، اليوم الأحد.

ونقلت “سبوتنيك” عن مصادر محلية قولها إنه “تم سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، الذي تتخذه قوات الأمريكي قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها”.

كما أوضح المصدر أن “الانفجار تلاه تحليق الطيران المسير فوق بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل العمر”

ونوه أنه “من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر”.

وأشارت “سبوتنيك” إلى أن “هذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منذ بداية العام الحالي”.