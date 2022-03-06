إنجاز ميداني جديد لقوات الجيش في«صعدة»

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أعلنت قوات الجيش الوطني الأحد، تحقيق تقدم ميداني جديد بعد عملية هجومية على مواقع المقاتلين الحوثيين في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن مصدر عسكري قوله إن الألوية المعروفة باليمن السعيد سيطرت على مواقع عسكرية كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين، بعد شنها عملية هجوم مباغته على هذه المواقع.
وأضافت أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، فضلا عن استعادة اسلحة خفيفة ومتوسطة.