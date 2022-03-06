شاهد.. اول عمل قامت به نجمة هوليوود أنجلينا جولي فور وصولها عدن حلفاء أوكرانيا يتحدثون عن مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس زيلينسكي وسقوط العاصمة كييف! النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي تصل اليمن في مهمة انسانية تستمر عدة أيام.. ماذا قالت؟ تعرف على قرارات رفع الإجراءات الإحترازية في السعودية والغاء الاشتراطات الخاصة بالمسافرين القادمين الى المملكة مليشيا الحوثي تنفذ أوسع عملية إحلال في قطاع التعليم اعتباراًمن اليوم .. حجز أداء أداء العمرة في رمضان عبر ”الحوثي“ يعلن توقيع تفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن خزان ”صافر“ الكشف عن تفاصيل جريمة هزت الكويت والقبض على الجاني مقتل قائد قوات الدعم والاسناد الحوثية بمعارك حرض مجلة تكشف عن 5 أخطاء استراتيجية وتاريخية دفعته لغزو أوكرانيا
فور وصولوها مطار عدن الدولي ،اليوم الأحد، على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة، اطلعت النجمة العالمية أنجلينا جولي على آثار القصف الذي تعرض له مطار عدن، اثر الهجوم الذي تعرضت له الحكومة اليمنية نهاية عام 2020م ،لحظة وصولها عدن.
وكانت نجمة هوليود الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجيلنا جولي وصلت عدن ، في زيارة اممية تستغرق عدة أيام، تشمل ايضا صنعاء وربما محافظات يمنية اخرى.
وقالت انجلينا جولي: "وصلت عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين في إطار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.أؤكد دعمي للشعب اليمني وسأبذل قصارى جهدي للتواصل خلال الأيام القادمة على أرض الواقع.