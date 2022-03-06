شاهد.. اول عمل قامت به نجمة هوليوود أنجلينا جولي فور وصولها عدن

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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فور وصولوها مطار عدن الدولي ،اليوم الأحد، على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة، اطلعت النجمة العالمية أنجلينا جولي على آثار القصف الذي تعرض له مطار عدن، اثر الهجوم الذي تعرضت له الحكومة اليمنية نهاية عام 2020م ،لحظة وصولها عدن.

وكانت نجمة هوليود الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجيلنا جولي وصلت عدن ، في زيارة اممية تستغرق عدة أيام، تشمل ايضا صنعاء وربما محافظات يمنية اخرى.

وقالت انجلينا جولي: "وصلت عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين في إطار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.أؤكد دعمي للشعب اليمني وسأبذل قصارى جهدي للتواصل خلال الأيام القادمة على أرض الواقع.