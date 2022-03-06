عاجل: النجمة العالمية المشهورة أنجلينا جولي تصل اليمن في مهمة انسانية تستمر عدة أيام

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت الممثلة العالمية المشهورة أنجلينا جولي،اليوم الأحد أنها وصلت إلى مدينة عدن(جنوبي اليمن).

وكتبت أنجلينا جولي المعينة من الأمم المتحدة كسفيرة للنوايا الحسنة، على حسابها الموثق على انستغرام «بحسب ما اطلع عليه مأرب»:" لقد هبطت في عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني. سأبذل قصارى جهدي للتواصل من الأرض مع مرور الأيام."

ووصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الى مطار العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة أممية.

وتهدف الزيارة- بحسب الأمم المتحدة- إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع -المستمر في اليمن منذ سبع سنوات.

وقالت ان انجلينا جولي تزور اليمن اليوم لتسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية لليمنيين.

وأنجلينا جولي، هي ممثلة، وصانعة أفلام، وإنسانية أمريكية. حصلت على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات. تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.