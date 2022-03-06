اعتباراًمن اليوم .. حجز أداء أداء العمرة في رمضان عبر

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ عكاظ

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ودعت الوزارة جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ارتداء الكمامة أثناء أداء الرسوم الكاريكاتورية ، إضافة إلى إلغاء التصريح في حال رغب المعتمر في تغيير الموعد المحدد حسب الوقت فيه.

ونوهت أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة ؛ اختيار الوقت المناسب ،

علما أن اختيار الوقت المناسب ، علما ، حالة كثافة العددية في الفترات ، ستتضح عند تقديم الطلب في "اعتمرنا" و "توكلنا" ، وذلك حسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة بها.