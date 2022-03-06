مليشيا الحوثي تنفذ أوسع عملية إحلال في قطاع التعليم اعتباراًمن اليوم .. حجز أداء أداء العمرة في رمضان عبر ”الحوثي“ يعلن توقيع تفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن خزان ”صافر“ الكشف عن تفاصيل جريمة هزت الكويت والقبض على الجاني مقتل قائد قوات الدعم والاسناد الحوثية بمعارك حرض مجلة تكشف عن 5 أخطاء استراتيجية وتاريخية دفعته لغزو أوكرانيا مؤسسة وطن تقدم وجبات غذائية متنوعة لجرجى الجيش والمقاومة في كافة الجبهات جمعة بناء الخيرية تختتم تدريب 180طالبة في الكليات العلمية بجامعتي عدن وأبين لأول مرة في اليمن..مؤسسة أحمد عبدالله الشيباني الخيرية تدشن مسابقة القراءة العشر الصغرى وتدعو الجميع للمشاركة والتفاعل.تفاصيل من 6 نقاط....خطة عمل بريطانية تهدف ل إفشال روسيا عسكرياً بأوكرانيا
ودعت الوزارة جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ارتداء الكمامة أثناء أداء الرسوم الكاريكاتورية ، إضافة إلى إلغاء التصريح في حال رغب المعتمر في تغيير الموعد المحدد حسب الوقت فيه.
ونوهت أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة ؛ اختيار الوقت المناسب ،
علما أن اختيار الوقت المناسب ، علما ، حالة كثافة العددية في الفترات ، ستتضح عند تقديم الطلب في "اعتمرنا" و "توكلنا" ، وذلك حسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة بها.