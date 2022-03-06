”الحوثي“ يعلن توقيع تفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن خزان ”صافر“

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لعضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي، عبر "تويتر" في وقت متأخر السبت.

وقال المسؤول الحوثي: إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر".

وأضاف، "بإذن الله يتم العمل وفقها مستقبلا وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة".

ولم يتطرق المسؤول الحوثي إلى تفاصيل حول بنود هذا التوقيع.

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية(وسط) .

ولم تخضع السفينة (تقع تحت سيطرة الحوثيين) لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها، وهي 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة.

وتعتبرها الأمم المتحدة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة وتسبب بكارثة بيئية تتضرر منها عدة دول.