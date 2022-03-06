مقتل قائد قوات الدعم والاسناد الحوثية بمعارك حرض

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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لقي قيادي حوثي رفيع ينتحل رتبه عقيد مصرعه في المعارك التي شهدتها جبهة عبس شمال محافظة حجة (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن القيادي الحوثي علي صلاح مزروع، قتل في معارك بني حسن في جبهة عبس أمس السبت، إلى جانب العشرات من الحوثيين.



وينحدر مروزع من مديرية سنحان جنوبي صنعاء وينتحل رتبة عقيد ويقود كتيبة في قوات الدعم والإسناد التابعة لمليشيا الحوثي.



وأمس السبت، دارت معارك عنيفة في جبهة بني حسن بمديرية عبس، إثر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش، انتهى بتقهقرها ومصرع وإصابة العشرات من عناصرها إضافة إلى تدمير عدداً من الآليات العسكرية، وفق بيان للجيش.



كما أعلن تحالف دعم الشرعية في بيان تدمير(11) آلية عسكرية وتكبيد المليشيا خسائر بشرية في (17)عملية جوية نفذها ضد المليشيا في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وللشهر الثاني على التوالي تدور معارك عنيفة شمالي حجة، سقط خلالها الآلاف من عناصر المليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف بعد أن زج بهم في هجمات وصفت بالانتحارية.