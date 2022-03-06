مؤسسة وطن تقدم وجبات غذائية متنوعة لجرجى الجيش والمقاومة في كافة الجبهات

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قدمت مؤسسة وطن بالتعاون مع حرائر المحافظات وجبات غذائية متنوعة لجرحى الجيش والمقاومة الذين سطروا أروع البطولات بوجه مليشيا الحوثي في كافة الجبهات.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي لمؤسسة وطن إن هذا الدعم هذا الاسبوع تم تخصيصه للجرحى، مشيدا بدورهم الوطني والبطولي بوجه مليشيا الحوثي الإرهابية في كافة الجبهات.

وأضاف مسعود في تصريح له أن الجرحى يستحقون الدعم والعناية، ومتابعة أوضاعهم، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل تقديم الدعم لهم ومساندتهم.

من جانبها أكدت مديرة ادارة المرأة بمؤسسة وطن فاطمة علي أن حرائر اليمن ساهمن في تقديم هذه الوجبات للجرحى الأبطال الذين اذاقوا مليشيا الحوثي الويلات في الجبهات.

وقالت فاطمة علي في تصريح لها أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي للأبطال سيتواصل حتى إنها الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

الجرحى الأبطال الذين استقبلوا القافلة بحفاوة، عبروا عن خالص شكرهم لمؤسسة وطن على دورها الوطني والتأريخي في دعم أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في معركتهم الوطنية بوجه مليشيا الحوثي الإرهابية.

يذكر أن مؤسسة وطن وبالتعاون مع حرائر المحافظات تسير في كل اسبوع قافلة غذائية لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات لتعزيز صمودهم بوجه المليشيا الانقلابية.