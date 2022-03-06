جمعة بناء الخيرية تختتم تدريب 180طالبة في الكليات العلمية بجامعتي عدن وأبين

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اختتمت (BCFHD) بالشراكة مع (EDHR ) مشروع " علمها التكنولوجيا لتعزيز السلام" الممول من برنامج التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية في اليمن، والذي قام بتدريب 180 طالبة من الكليات العلمية بجامعتي عدن وأبين في مجال البحث العلمي.

الاستاذ رياض شمسان - مدير المشروع - أوضح أن المشروع استهدف طالبات الكليات العلمية ، حيث تم تدريب 120 طالبة بجامعة عدن، و60 طالبة بجامعة أبين.

وأضاف : سعى المشروع الى تمكين الطالبات المتدربات من الوصول إلى المصادر الدراسية باستخدام التكنولوجيا، والتدرب على خطوات البحث العلمي، وتحسين مهارات القراءة السريعة، والتعلم الذاتي الالكتروني.

من جانبه اوضح الاستاذ مازن صالح رئيس مؤسسة إمكان للتنمية الإنسانية بأن هذه الدورة تم تنفيذها لأول مرة في هذا المجال بجامعتي عدن وأبين.

مؤكدا أن الدورة كانت مثمرة ومتميزة من خلال تدريب الطالبات على طرق واساليب حديثة عن البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، داعيا الى تنفيذ المزيد من هذه الدورات التي تساعد في دعم وتشجيع الطالبة اليمنية على المشاركة والانخراط في البحث العلمي.

بدورها أشادت الدكتورة ياسمين باغريب بجمعية بناء لتسليطها الضوء على الفتيات خاصة طالبات الاقسام العلمية نظراً لاحتياجهن لمثل هذه الدورات في مجال البحث العلمي في ظل الانفجار المعرفي وثورة التكنولوجيا التي أثرت بشكل كبير على التعليم العالي وبصفة خاصة البحث العلمي .

الطالبات المشاركات في البرنامج أشدن ببرنامج التدريب وأهميته في الوصول الى مصادر رئيسية أثناء اعداد وتجهيز البحوث العلمية باستخدام تكنولوجيا الانترنت .

واكدت المتدربات ان برنامج المشروع من أفضل البرامج التدريبية كونه يلامس احتياجا فعليا لدى طالبات الكليات العلمية في الجامعات. وقد اختتم المشروع بتوزيع شهادات المشاركة على الطالبات المشاركات في البرنامج التدريبي بجامعتي عدن وأبين.