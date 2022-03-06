الكشف عن تفاصيل جريمة هزت الكويت والقبض على الجاني مقتل قائد قوات الدعم والاسناد الحوثية بمعارك حرض مجلة تكشف عن 5 أخطاء استراتيجية وتاريخية دفعته لغزو أوكرانيا مؤسسة وطن تقدم وجبات غذائية متنوعة لجرجى الجيش والمقاومة في كافة الجبهات جمعة بناء الخيرية تختتم تدريب 180طالبة في الكليات العلمية بجامعتي عدن وأبين لأول مرة في اليمن..مؤسسة أحمد عبدالله الشيباني الخيرية تدشن مسابقة القراءة العشر الصغرى وتدعو الجميع للمشاركة والتفاعل.تفاصيل من 6 نقاط....خطة عمل بريطانية تهدف ل إفشال روسيا عسكرياً بأوكرانيا وثيقة سرية تكشف طريقة تعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا مأرب... قوات الأمن الخاصة تختتم دورة تدريبية لسائقي الأطقم والعربات العسكرية ليفربول يواصل مطاردته لمانشستر سيتي على الصدارة
بمناسبة مرور 30 عاما من الريادة في خدمة القرآن الكريم، اعلنت مؤسسة "أحمد عبد الله الشيباني الخيرية" عن تدشين «جائزة الحاج أحمد عبدالله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه» للعام الحالي 2022 واعتماد «مسـابقة القـراءت العـشر الصغـرى» لأول مرة على مستوى اليمن.
المسابقة التي تنظمها وتشرف على تنفيذها «مدارس الهدى الخيرية النموذجية لتعليم القرآن الكريم»، رصدت أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل المركز الأول على 2,000,000 ريال والمركز الثاني على 1,500,000 ريال والمركز الثالث على 1,000,000 ريال.
وأعلنت اللجنة المختصة باستقبال طلبات المتسابقين عن شروط الاشتراك في «مسـابقة القـراءت العـشر الصغـرى» والتي تتمثل بما يلي : إرسال السيرة الذاتية التي تشمل المؤهلات القرآنية، مع إرفاق صورة الإجازة بالقراءت العشر الصغرى، على ارقام اللجنة ( تلفون + واتس آب ): 775494902 ــ 771945958
كما أوضحت اللجنة بأن «جائزة الحاج أحمد عبدالله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه» سوف تتكفل بكافة تكاليف النقل والإقامة والمعيشة الكاملة لكل مشارك في المسابقة الكبرى التي ستنطلق فعاليتها الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م في مدينة تعز.
مشيرة إلى أن الاشتراك في المسابقة مسموح لكل من تنطبق عليه الشروط والأحكام الموضحة أعلاه، وأن التسجيل مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط على مستوى اليمن، مؤكدة أن التسجيل سيستمر حتى استكمال العدد، داعية كل من تنطبق عليه الشروط إلى المسارعة في التسجيل قبل اكتمال العدد الذي حددته اللجنة المشرفة على الجائزة.
وأكدت اللجنة بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين، وتكريم المشاركين في مسابقة «القـراءت العـشر الصغـرى» في الحفل الختامي الذي سيقام في قاعة "منتزه التعاون" بمدينة تعز الساعة 8:30 من صباح يوم السبت الموافق 12 مارس 2022.
هذا ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة القرآنية، متابعة نوافذ مؤسسة أحمد عبدالله الشيباني الخيرية