لأول مرة في اليمن..مؤسسة أحمد عبدالله الشيباني الخيرية تدشن مسابقة القراءة العشر الصغرى وتدعو الجميع للمشاركة والتفاعل.تفاصيل

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بمناسبة مرور 30 عاما من الريادة في خدمة القرآن الكريم، اعلنت مؤسسة "أحمد عبد الله الشيباني الخيرية" عن تدشين «جائزة الحاج أحمد عبدالله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه» للعام الحالي 2022 واعتماد «مسـابقة القـراءت العـشر الصغـرى» لأول مرة على مستوى اليمن.

المسابقة التي تنظمها وتشرف على تنفيذها «مدارس الهدى الخيرية النموذجية لتعليم القرآن الكريم»، رصدت أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل المركز الأول على 2,000,000 ريال والمركز الثاني على 1,500,000 ريال والمركز الثالث على 1,000,000 ريال.

وأعلنت اللجنة المختصة باستقبال طلبات المتسابقين عن شروط الاشتراك في «مسـابقة القـراءت العـشر الصغـرى» والتي تتمثل بما يلي : إرسال السيرة الذاتية التي تشمل المؤهلات القرآنية، مع إرفاق صورة الإجازة بالقراءت العشر الصغرى، على ارقام اللجنة ( تلفون + واتس آب ): 775494902 ــ 771945958

كما أوضحت اللجنة بأن «جائزة الحاج أحمد عبدالله الشيباني للقرآن الكريم وعلومه» سوف تتكفل بكافة تكاليف النقل والإقامة والمعيشة الكاملة لكل مشارك في المسابقة الكبرى التي ستنطلق فعاليتها الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م في مدينة تعز.

مشيرة إلى أن الاشتراك في المسابقة مسموح لكل من تنطبق عليه الشروط والأحكام الموضحة أعلاه، وأن التسجيل مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط على مستوى اليمن، مؤكدة أن التسجيل سيستمر حتى استكمال العدد، داعية كل من تنطبق عليه الشروط إلى المسارعة في التسجيل قبل اكتمال العدد الذي حددته اللجنة المشرفة على الجائزة.

وأكدت اللجنة بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين، وتكريم المشاركين في مسابقة «القـراءت العـشر الصغـرى» في الحفل الختامي الذي سيقام في قاعة "منتزه التعاون" بمدينة تعز الساعة 8:30 من صباح يوم السبت الموافق 12 مارس 2022.

هذا ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة القرآنية، متابعة نوافذ مؤسسة أحمد عبدالله الشيباني الخيرية