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وثيقة سرية تكشف طريقة تعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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كشفت وثيقة روسية طريقة تعامل موسكو مع جثامين القتلى من العسكريين الروس، الذين يسقطون في الهجوم الدائر على أوكرانيا.

وحسب الوثيقة التي قال الجيش الأوكراني إنه اعترضها، فقد أصدرت وزارة الدفاع الروسية أمرا بدفن جثامين الجنود الروس القتلى في مقابر جماعية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب "التخلص من جثثهم".

وعلقت قيادة العمليات الشمالية في الجيش الأوكراني على هذه الوثيقة، قائلة إن "هذا كل ما تحتاج معرفته حول موقف العدو من جنوده".

والوثيقة الروسية معنونة بجملة "للاستخدام الرسمي فقط"، وتعد سارية اعتبارا من 1 مارس 2022، أي بعد 5 أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتطلب الوثيقة من العسكريين الروس "سحب أوراق الهوية من أفراد الجيش الذين يقتلون في أوكرانيا"، و"اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن إخراج جثث القتلى من الجنود الروس من أوكرانيا ليلا، وتنظيم دفنهم في مقابر جماعية، أو التخلص من الجثث".

وتقول أوكرانيا إن آلاف الجنود الروس قتلوا منذ بداية الهجوم في 24 فبراير الماضي، إلا أن روسيا تؤكد أن العدد الحقيقي لقتلاها أقل بكثير مما تعلنه كييف

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