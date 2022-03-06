من 6 نقاط....خطة عمل بريطانية تهدف ل إفشال روسيا عسكرياً بأوكرانيا وثيقة سرية تكشف طريقة تعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا مأرب... قوات الأمن الخاصة تختتم دورة تدريبية لسائقي الأطقم والعربات العسكرية ليفربول يواصل مطاردته لمانشستر سيتي على الصدارة صواريخ أوكرانية تستهدف الأراضي الروسية الارياني: مليشيات الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعارها برلماني أوكراني : نهاية مروعة تنتظر الرئيس زيلينسكي أطعمة خادعة تفسد خطة فقدان الوزن.. منها السلطة الجاهزة في المطاعم خسائر بشرية موجعة للمليشيات في جبهات شمالي «حجة» عدوان حوثي جديد يستهدف حياة الأطفال
كشفت وثيقة روسية طريقة تعامل موسكو مع جثامين القتلى من العسكريين الروس، الذين يسقطون في الهجوم الدائر على أوكرانيا.
وحسب الوثيقة التي قال الجيش الأوكراني إنه اعترضها، فقد أصدرت وزارة الدفاع الروسية أمرا بدفن جثامين الجنود الروس القتلى في مقابر جماعية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب "التخلص من جثثهم".
وعلقت قيادة العمليات الشمالية في الجيش الأوكراني على هذه الوثيقة، قائلة إن "هذا كل ما تحتاج معرفته حول موقف العدو من جنوده".
والوثيقة الروسية معنونة بجملة "للاستخدام الرسمي فقط"، وتعد سارية اعتبارا من 1 مارس 2022، أي بعد 5 أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتطلب الوثيقة من العسكريين الروس "سحب أوراق الهوية من أفراد الجيش الذين يقتلون في أوكرانيا"، و"اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن إخراج جثث القتلى من الجنود الروس من أوكرانيا ليلا، وتنظيم دفنهم في مقابر جماعية، أو التخلص من الجثث".
وتقول أوكرانيا إن آلاف الجنود الروس قتلوا منذ بداية الهجوم في 24 فبراير الماضي، إلا أن روسيا تؤكد أن العدد الحقيقي لقتلاها أقل بكثير مما تعلنه كييف