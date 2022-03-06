مأرب... قوات الأمن الخاصة تختتم دورة تدريبية لسائقي الأطقم والعربات العسكرية

الأحد 06 مارس - آذار 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اختتمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، الدورة التدريبية لسائقي الأطقم والمركبات العسكرية بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية.

وجرى خلال الدورة التي استمرت خمسة أيام تدريب السائقين على عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ستطور من أدائهم أثناء قيادتهم وأداء واجبهم.

وفي الاختتام، قال رئيس أركان قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله الصبري على إن هذه الدورة التخصصية تأتي ضمن البرنامج التدريبي للعام الجاري الهادف إلى رفع كفاءة كافة منتسبي القوة في مختلف المجالات.

وأضاف العقيد الصبري: "ما يميز الوحدة الأمنية هو التدريب ورفع كفاءة ومهارات الضباط والأفراد لتنفيذ المهام الأمنية بنجاح وتميز عالي، مشيراً إلى أن سائقي الأطقم والمركبات العسكرية جزء من منظومه قوات الأمن الخاصة والركيزه الأساسية في تنفيذ المهام".

وحث العقيد الصبري المتدربين على عكس مخرجات الدورة التدريبية على الواقع العملي، مقدماً شكره للقائمين على الدورة ولإدارة شرطة السير بالمحافظة على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح الدورة.