من 6 نقاط....خطة عمل بريطانية تهدف ل إفشال روسيا عسكرياً بأوكرانيا وثيقة سرية تكشف طريقة تعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا مأرب... قوات الأمن الخاصة تختتم دورة تدريبية لسائقي الأطقم والعربات العسكرية ليفربول يواصل مطاردته لمانشستر سيتي على الصدارة صواريخ أوكرانية تستهدف الأراضي الروسية الارياني: مليشيات الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعارها برلماني أوكراني : نهاية مروعة تنتظر الرئيس زيلينسكي أطعمة خادعة تفسد خطة فقدان الوزن.. منها السلطة الجاهزة في المطاعم خسائر بشرية موجعة للمليشيات في جبهات شمالي «حجة» عدوان حوثي جديد يستهدف حياة الأطفال
اختتمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، الدورة التدريبية لسائقي الأطقم والمركبات العسكرية بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية.
وجرى خلال الدورة التي استمرت خمسة أيام تدريب السائقين على عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ستطور من أدائهم أثناء قيادتهم وأداء واجبهم.
وفي الاختتام، قال رئيس أركان قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله الصبري على إن هذه الدورة التخصصية تأتي ضمن البرنامج التدريبي للعام الجاري الهادف إلى رفع كفاءة كافة منتسبي القوة في مختلف المجالات.
وأضاف العقيد الصبري: "ما يميز الوحدة الأمنية هو التدريب ورفع كفاءة ومهارات الضباط والأفراد لتنفيذ المهام الأمنية بنجاح وتميز عالي، مشيراً إلى أن سائقي الأطقم والمركبات العسكرية جزء من منظومه قوات الأمن الخاصة والركيزه الأساسية في تنفيذ المهام".
وحث العقيد الصبري المتدربين على عكس مخرجات الدورة التدريبية على الواقع العملي، مقدماً شكره للقائمين على الدورة ولإدارة شرطة السير بالمحافظة على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح الدورة.