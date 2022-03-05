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الارياني: مليشيات الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعاره‏ا

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم السبت ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال ازمة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها.

 

واوضح الارياني : بان استمرار مليشيا الحوثي في وقف الامدادات النفطية القادمة "برا" من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال ازمة المشتقات النفطية، لادارة السوق السوداء ومضاعفة اسعاره‏.

 

واشار الارياني الى ان ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من سياسات افقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون اي اكتراث باوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد اننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

 

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات الارهابية التي تفاقم الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالاسعار الطبيعية. 

 
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