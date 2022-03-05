أطعمة خادعة تفسد خطة فقدان الوزن.. منها السلطة الجاهزة في المطاعم

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعد عملية فقدان الوزن أمرًا معقدًا؛ فأنت تعلم أن عليك تناول أطعمة صحية وهجر النشويات المعقدة ولكن التطبيق الفعلي يمثل تحديًا شاقًا.

ومن جانب آخر، يتم الترويج لبعض الأطعمة أنها صحية، ولكنها على العكس تمامًا قد تضر بمحاولتك فقدان الوزن.

ويستعرض موقع "إيت ذيس نوت ذات" الأمريكي في التقرير التالي بعض الأطعمة المخادعة التي قد تضر بمحاولة فقدان الوزن.

1- سوشي

يعتبر البعض السوشي من الأطعمة الصحية، لكنه يعتمد في عدد سعراته على اختيارك الشخصي، لذلك يجب التأكد من كونه غير حار أو مقرمش، كذلك لا يحتوي على صلصة أيولي.

وذكر الموقع، أن السوشي الحار على سبيل المثال يحتوي على 100 سعرة حرارية أكثر من نظيره العادي.

2- زيت جوز الهند

يصنف زيت جوز الهند من الأطعمة الصحية بشكل خاطئ، إذ تحتوي معلقة واحدة من جوز الهند على 120 سعر حراري.

ويلجأ متبعو الأنظمة الصحية مثل كيتو إلى زيت جوز الهند كبديل غير مدركين أنه من أهم عوامل فشل نظامهم الغذائي.

3- آيس كريم كيتو

من الخطأ تناول ألواح الطاقة بصفتها وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، لأنها تحتوي على عدد سعرات حرارية يوازي وجبة كاملة.

وينصح خبراء التغذية بأهمية قراءة عدد السعرات الحرارية على غلاف لوح الطاقة، إذا تجاوز 250 سعر حراري يعد بديلًا لوجبة أساسية.

5- فرابوتشينو

تعد الجرانولا وجبة خفيفة مثالية، ولكن عليك أن تحرص على اختيار جرانولا منخفضة السكر وعالية البروتين، لأن أغلب الأنواع الموجود في السوق لا يتحقق فيها الشرطين السابقين.