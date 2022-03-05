خسائر بشرية موجعة للمليشيات في جبهات شمالي «حجة»

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإيرانية، مصرعهم في معارك مع قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة شهدتها عزلة بني حسن في مديرية عبس، وجبهة حرض، شمالي حجة تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضافت أن قوات الجيش تصدت لهجوم عنيف شنته مع مليشيا الحوثي على مواقعها عند فجر اليوم واستمر حتى الظهر.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش وطيران قوات التحالف ألحقا بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش مقتل أكثر من عشرين حوثيا وتدمير طقمين بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف في حرض.

وأوضح إعلام المنطقة العسكرية الخامسة للجيش، في بيان مقتضب، أن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية، استهدفت تجمعات لعناصر حوثية في مديرية حرض، مضيفاً أن الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين عنصرا حوثيا.

من جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة حجة، خلال أربع وعشرين ساعة، دمّرت تسع آليات عسكرية، كما ألحقت بالمليشيا خسائر بشرية.