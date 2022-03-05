عدوان حوثي جديد يستهدف حياة الأطفال

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نددت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن في مناطق سيطرتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن هناك انتشار لفاشيتين مزدوجتين لفيروس شلل الأطفال من النوع الأول والنوع والثاني.

وأضافت أن السلالتين تظهران في مجموعات ذات مناعة منخفضة ويمكن أن يؤدي كلاهما إلى شلل مدى الحياة وحتى الموت.

وأوضحت أنه قد أصيب 35 طفلا بالشلل من النوع الأول و14 من النوع الثاني، وذلك منذ عام 2019.

كما تم تأكيد وجود ثلاث من حالات النوع الثاني في الأيام العشرة الماضية وحدها.

وطالبت المبادرة العالمية ميليشيات الحوثي بضرورة إجراء حملات تطعيم عالية الجودة من منزل إلى منزل لوقف تفشي المرضين المتزامنين في أسرع وقت ممكن.

وحذرت أيضا أن تفشي هذا النوع، على وجه الخصوص، مستمر ومتوسع وقد انتشر بالفعل إلى بلدان أخرى في إقليم شرق المتوسط.