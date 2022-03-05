روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية جنوب أوكرانيا

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

يأتي ذلك في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها العملية الروسية في الأراضي الأوكرانية مؤخرا، والتي قال عنها الرئيس فلاديمير بوتين، إنها تسير وفق المخطط وتحقق أهدافها.

وفي الساعات الأخير برز اسم مدينة خيرسون الأوكرانية كأحدث منطقة تسيطر عليها القوات الروسية، حيث أكدت القوات الروسية سيطرتها على قاعدة عسكرية في مقاطعة خيرسون بكامل معداتها وآلياتها بعدما غادرتها القوات الأوكرانية.

ويأتي ذلك فيما أشار عمدة كييف إلى أن القوات الروسية استولت على مستشفى للأمراض النفسية في منطقة بوروديانكا وتعجز عن إجلاء 670 شخصا بداخله.