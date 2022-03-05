قد تحرق العالم في ساعات ...صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل قوات الردع الروسية والنووية في أرقام افتتاح معرض شبوة للكتاب بمشاركة دور نشر محلية وأجنبية ماذا لو خسرت روسيا؟ تقارير تكشف سيناريوهات محتملة للحرب في أوكرانيا يوم دامٍ يعيشه الحوثيون بحجة.. مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية الريال اليمني يعاود الهبوط ومصادر مصرفية تكشف الأسباب الحرب الروسية على أوكرانيا تضع 3 دول في مأزق دبلوماسي حقيقي نجم كرة قدم عالمي يعلن اعتناق الإسلام ويشكر الشخص الذي كان سببا في قراره تصريح ناري لرئيس أوكرانيا: كبدنا روسيا خسائر فادحة بلد وحيد في العالم لم يعلم بالحرب في أوكرانيا سفارة اليمن في بولندا توجه نداءا عاجلا لليمنيين في أوكرانيا
افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) عبدربه هشلة، السبت، ومعه وكلاء المحافظة معرض شبوة للكتاب لعام 2022م الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب على مدى 10 أيام بمشاركة 15 دار نشر محلية وأجنبية.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للكتاب خالد فرج، أن المعرض الذي سيعمل على فترتين صباحية ومسائية يحتوي على 100 ألف كتاب موزعة على 25 ألف عنوان تضم كتب علمية ودينية وثقافية وأدبية وقصص وروايات للأطفال.
كما يضم جناح خاص بمتحف حبان وجناح توعوي عن المخدرات وأضرارها وجناح خاص بفرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة يضم مؤلفات شبوانية.
ويحتوي المعرض ايضاً، على جناح خاص بمؤسسة خطوات للتنمية المدنية يضم مؤلفات إرشادية عن بعض المنتجات الزراعية وتربية الثروة.