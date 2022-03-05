افتتاح معرض شبوة للكتاب بمشاركة دور نشر محلية وأجنبية

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) عبدربه هشلة، السبت، ومعه وكلاء المحافظة معرض شبوة للكتاب لعام 2022م الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب على مدى 10 أيام بمشاركة 15 دار نشر محلية وأجنبية.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للكتاب خالد فرج، أن المعرض الذي سيعمل على فترتين صباحية ومسائية يحتوي على 100 ألف كتاب موزعة على 25 ألف عنوان تضم كتب علمية ودينية وثقافية وأدبية وقصص وروايات للأطفال.

كما يضم جناح خاص بمتحف حبان وجناح توعوي عن المخدرات وأضرارها وجناح خاص بفرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة يضم مؤلفات شبوانية.

ويحتوي المعرض ايضاً، على جناح خاص بمؤسسة خطوات للتنمية المدنية يضم مؤلفات إرشادية عن بعض المنتجات الزراعية وتربية الثروة.