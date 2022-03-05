يوم دامٍ يعيشه الحوثيون بحجة.. مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت 5 مارس/آذار، مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير آليات عسكرية غربي محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف كسرت، صباح اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية في مديرية عبس غرب حجة".



وأوضح أن المليشيا الإيرانية دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد.



وأكد أن أبطال الجيش أجبروا العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش.



وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي في عبس، وأسفر القصف عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا.



مصادر عسكرية افادت، بأن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا للحوثيين خلف جبل الحصنين ومقتل أكثر من ٢٠ فردا من عناصر المليشيا، كما استهدفت بأربع غارات بطاريات مدفعية وعربة مدرعة شرق حرض.



التحالف العربي بدوره قال، إنه نفذ (17) عملية استهداف ضد المليشيا في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن تدمير (11) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.



وللشهر الثاني على التوالي تدور معارك عنيفة شمالي حجة، سقط خلالها الآلاف من عناصر المليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف بعد أن زج بهم في هجمات وصفت بالانتحارية.