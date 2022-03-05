الريال اليمني يعاود الهبوط ومصادر مصرفية تكشف الأسباب

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عاود الريال اليمني الهبوط مجددا أمام الدولار الأمريكي بوصوله إلى 1275 ريالاً في التداولات غير الرسمية اليوم السبت 5 مارس/
آذار.
وقال الكاتب والباحث في القطاع المصرفي، ياسر المقطري، إن سبب ذلك هو عملية المضاربة بالعملة التي ما تزال قائمة، على الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني للحد منها؟
وأضاف في تصريح لـ"عربي21"؛ إن الفترة الماضية نبهت كثيرا من التجار والمضاربين إلى أحداث مهمة من الدول التي يتم الاستيراد منها، وعلى سبيل المثال، الإجازة الصينية.
وأضاف أنه مع اتساع لجنة المضاربات، تعلم الكثير من التجار والمضاربين هذه المواسم على الأقل، وانتبهوا لها أن يكون العرض والطلب مختلفا، حيث صارت الأسعار تبنى على هذه الأحداث.
وبحسب المقطري، فإن خطوات البنك المركزي، على الرغم من أهميتها، لكنها لم تحد من المضاربة بالعملات بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن التجار لا زالوا يتعاملون بالدولار والريال السعودي لبيع وشراء المواد الغذائية، مؤكدا أنها مشكلة خطيرة أن تباع المواد الغذائية بالدولار والريال السعودي، بحيث يصبح التعامل مع السلع كأنها في بورصة أو في سوق تداول.
وتابع: "ذلك، يجعل من السلع تباع في الصباح بسعر، وفي المساء بسعر آخر، بحيث تصعد بناء على صعود وهبوط الدولار الأمريكي والريال السعودي".
واعتبر الباحث المقطري، أن هذه المشكلة تحدث في غياب السلطات الرقابية، ولاشك، أنها تمثل وصمة عار وسلوكا مخزيا للقطاع التجاري.
كما لفت الكاتب والباحث في القطاع المصرفي اليمني، إلى أن الطلب على العملة الصعبة لا زال كبيرا، رغم التغطية من البنك المركزي على جزء كبير من السلع، في وقت، هناك سلع يتم الطلب عليها من قبل التجار بشكل كبير.
ووفق الباحث اليمني، فإنه لا بد أن يكون هناك تكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، موضحا أن الفرصة الآن، مواتية لحضور السياسة المالية في هذه اللحظة، خصوصا أن البنك المركزي، قام بالتغطية على كثير من السلع.
وقال: "لا بد أن تقوم السياسة المالية بالتكامل من خلال الرقابة على السلع وتصنيفها، خصوصا تلك التي تستهلك كثيرا من العملات الأجنبية، وهي غير ذات جدوى أو من الأولويات".
ومؤخراً عاودت قيمة الريال اليمني للتراجع أمام العملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بعد تحسن طرأ عليه تأثراً بمعنويات تعيين إدارة جديدة للبنك ووعوداً بإيداع وديعة سعودية وخليجية.
وتداول الدولار الأمريكي اليوم السبت في التداولات غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، عند 1275 ريالاً فيما تداول السعودي عند 335 للبيع وفق مصاد مصرفية.