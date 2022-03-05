نجم كرة قدم عالمي يعلن اعتناق الإسلام ويشكر الشخص الذي كان سببا في قراره

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، امس الجمعة، اعتناقه الإسلام، وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب سيدورف عبر إنستغرام: ”شكرًا لكل الرسائل الطيبة التي وصلتني احتفالًا بانضمامي إلى الأسرة المسلمة. أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم. لم أغير اسمي.. كلارنس سيدورف الذي منحني إياه والداي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم”.

وقال ايضا: شكر خاص لمن أرسل لي رسائل لطيفة احتفالاً بانضمامي للعائلة الإسلامية. أنا سعيد جداً وممتن للالتحاق بجميع إخواني وأخواتي المسلمين عبر كل أرجاء العالم.

ولم ينسَ النجم الشهير أن يشكر من كانت سبباً في اتخاذه القرار، وهي زوجته صوفيا مكرماتي، مضيفا “أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر”.

وبدا واضحا من منشور سيدورف أن زوجته صوفيا مكرماتي وراء ذلك، إذ أعلن اعتناقه الإسلام، خلال وجوده في الإمارات، وتحديدا في مركز الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة الشارقة.

وانضم كلارنس سيدورف لمجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، وأشهرهم الفرنسيون فرانك ريبيري ونيكولا أنيلكا وأريك أبيدال وبول بوغبا، فضلاً عن الهولندي روبين فان بيرسي ولاعب خط ميلان، العاجي، فرانك كيسييه.

ويُعد سيدورف من بين أبرز لاعبي خط الوسط في عالم كرة القدم، إذ حمل ألوان عدة أندية شهيرة، وحقق ألقاباً تاريخية من بينها بطل لدوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان في مناسبتين، كذلك حقق الدوري مع هذه الأندية، ليختتم مشواره مع نادي بوتافوغو البرازيلي.

يذكر أن سيدورف (45 عاما) درب أيضا فرق ميلان الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ومنتخب الكاميرون.