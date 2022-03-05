تصريح ناري لرئيس أوكرانيا: كبدنا روسيا خسائر فادحة

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته مستمرة في القتال وستواصل الدفاع عن البلاد.

وشدد في فيديو مصور اليوم السبت على أن القوات الأوكرانية كبدت القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كما أضاف أن كييف تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب التي نشبت أواخر الشهر الماضي.

ودخلت العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا يومها العاشر.