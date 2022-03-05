سفارة اليمن في بولندا توجه نداءا عاجلا لليمنيين في أوكرانيا

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وجهت السفارة اليمنية في بولندا نداءا عاجلا لليمنيين المتواجدين في اوكرانيا.
ووجهت السفارة في بيان مقتضب وصل مأرب برس دعوة لجميع مواطنين الجمهورية اليمنية ،المتواجدين على الاراضي الاوكرانية والراغبين في الخروج عبر ممرات آمنة بتسجيل بياتهم على رابط الموقع ادناه :
واضافت انه سيتم تلقي التعليمات من خلال هذا الموقع .