سفارة اليمن في بولندا توجه نداءا عاجلا لليمنيين في أوكرانيا

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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وجهت السفارة اليمنية في بولندا نداءا عاجلا لليمنيين المتواجدين في اوكرانيا.

ووجهت السفارة في بيان مقتضب وصل مأرب برس دعوة لجميع مواطنين الجمهورية اليمنية ،المتواجدين على الاراضي الاوكرانية والراغبين في الخروج عبر ممرات آمنة بتسجيل بياتهم على رابط الموقع ادناه :

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واضافت انه سيتم تلقي التعليمات من خلال هذا الموقع .