مقتل مهندس نفط برصاص قناص حوثي بتعز

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفاد مصدر أمني يمني، السبت، بمقتل مهندس نفط، بنيران قناص حوثي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال المصدر إن" قناصا حوثيا أطلق النار على المهندس محفوظ دائل، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأضاف أن" القناص الحوثي المتمركز في تلة جبلية أطلق النار على دائل أثناء تواجده في حي عصيفرة شمالي مدينة تعز".

ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.