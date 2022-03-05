رويترز: ولي العهد السعودي يبحث عن مزيد من الدعم الأمريكي للحرب في اليمن مقتل مهندس نفط برصاص قناص حوثي بتعز اسعار الغاز الاوروبي تشتعل بعد توقف الإمدادات الروسية تفاصيل 23ألف مقاتل عربي جاهزون للقتال في أوكرانيا سفير يمني ينجز أول مرجع عربي عن بلغاريا وواقع المسلمين فيها وعلاقاتها بالعالم العربي مليشيات الإرهاب الحوثية تقر جرعة قاتلة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها اليمن يشارك في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي مجلس الأمن الدولي يشطب اللواء «القيسي» من قوائم الإرهاب برلماني أوكراني يتحدث عن مغادرة رئيس بلاده إلى هذه الدولة تطورات خطيرة...أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين
أفاد مصدر أمني يمني، السبت، بمقتل مهندس نفط، بنيران قناص حوثي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال المصدر إن" قناصا حوثيا أطلق النار على المهندس محفوظ دائل، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتله على الفور".
وأضاف أن" القناص الحوثي المتمركز في تلة جبلية أطلق النار على دائل أثناء تواجده في حي عصيفرة شمالي مدينة تعز".
ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.