اسعار الغاز الاوروبي تشتعل بعد توقف الإمدادات الروسية

السبت 05 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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وسط تكهنات جديدة بأسعار النفط في ظل النزاع في أوكرانيا، سجّلت أسعار الغاز الطبيعي، أمس (الجمعة)، قيمة جديدة في القارة الأوروبية بتجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاواط للساعة، في وقت تتزايد فيه توقعات التأثر الوشيك من الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على قطاع الطاقة الروسي.

وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا، التي تؤمّن 40% من واردات الغاز الأوروبي، إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213.89 يورو للميغاوط في الساعة.

وتأتي قفزة أسعار الغاز التاريخية فيما صرحت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل مستعد لمواجهة عواقب اقتصادية وخيمة إذا ما أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي رداً على العقوبات المفروضة عليها.

وذكرت سيمسون لوكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد مستعد لمواجهة عدة احتمالات، بما في ذلك توقف شحنات الغاز من روسيا، وهي أكبر مورّد للغاز إلى التكتل، في أعقاب اجتياح أوكرانيا، وأوضحت أن أحد السيناريوهات هو أن يوقف الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.

من جانب آخر، توقع بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة، أخيراً، أن يُنهي خام برنت العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمر تعطل الإمدادات الروسية وسط تصاعد أسعار النفط بشكل كبير، خصوصاً على ضوء اقتراب خام برنت من 120 دولاراً الأسبوع الحالي