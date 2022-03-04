مليشيات الإرهاب الحوثية تقر جرعة قاتلة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة، جرعة جديدة في مادة الغاز المنزلي والبنزين اعتبارا من غد السبت في ظل أزمة خانقة تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في منشور لها على الفيسبوك إنه إبتداءً من يوم غد السبت سيكون سعر أسطوانة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات (5900 ريال) بديلاً عن السعر السابق (4700 ريال).

وأضافت أن سعر الأسطوانة عبر نظام الشركة بـ(4900 ريال) بديلاً عن (3700 ريال )، داعية المواطنين الابلاغ عن أي مخالفة أو زيادة عن السعر المحدد.

هذا فيما اقرت المليشيات جرعة جديدة في سعر مادة البنزين بدءًا من يوم غدا السبت في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية رفعت سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا من 11 الف ريال الى (13500) ريال ابتداءً من يوم غدًا السبت اي بواقع زيادة 2500 ريال في سعر الجالون.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين أزمة خانقة في الوقود، ومادة الغاز المنزلي، حيث وصلت سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى عشرين ألف و40 الف لـ الجالون البنزين سعه 20 لتر.