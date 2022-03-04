مليشيات الإرهاب الحوثية تقر جرعة قاتلة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها اليمن يشارك في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي مجلس الأمن الدولي يشطب اللواء «القيسي» من قوائم الإرهاب برلماني أوكراني يتحدث عن مغادرة رئيس بلاده إلى هذه الدولة تطورات خطيرة...أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين في ظل التهديدات النووية… إليك الأماكن الآمنة في العالم وما عليك أن تفعل اذا وقع انفجار نووي ”معين عبدالملك“ يصل الرياض تلبية لدعوة رسمية من ”محمد بن سلمان“ جولة جديدة بخطة متعددة المسارات.. ماذا يحمل ”غروندبرغ“ في جعبته هذه المرة في سبيل اختراق جدار الأزمة اليمنية؟ وهل سينجح؟ (تقرير) إيران تترقب عودة تسع شركات نفط كبرى بعد رفع العقوبات بعد شهر من إعلان ”بايدن“ انه يدرس الخطوة.. هل ستعلن ”واشنطن“ تصنيف الحوثيين ”جماعة ارهابية“..؟
أعلنت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة، جرعة جديدة في مادة الغاز المنزلي والبنزين اعتبارا من غد السبت في ظل أزمة خانقة تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في منشور لها على الفيسبوك إنه إبتداءً من يوم غد السبت سيكون سعر أسطوانة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات (5900 ريال) بديلاً عن السعر السابق (4700 ريال).
وأضافت أن سعر الأسطوانة عبر نظام الشركة بـ(4900 ريال) بديلاً عن (3700 ريال )، داعية المواطنين الابلاغ عن أي مخالفة أو زيادة عن السعر المحدد.
هذا فيما اقرت المليشيات جرعة جديدة في سعر مادة البنزين بدءًا من يوم غدا السبت في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية رفعت سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا من 11 الف ريال الى (13500) ريال ابتداءً من يوم غدًا السبت اي بواقع زيادة 2500 ريال في سعر الجالون.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين أزمة خانقة في الوقود، ومادة الغاز المنزلي، حيث وصلت سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى عشرين ألف و40 الف لـ الجالون البنزين سعه 20 لتر.