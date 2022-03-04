مليشيات الإرهاب الحوثية تقر جرعة قاتلة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها اليمن يشارك في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي مجلس الأمن الدولي يشطب اللواء «القيسي» من قوائم الإرهاب برلماني أوكراني يتحدث عن مغادرة رئيس بلاده إلى هذه الدولة تطورات خطيرة...أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين في ظل التهديدات النووية… إليك الأماكن الآمنة في العالم وما عليك أن تفعل اذا وقع انفجار نووي ”معين عبدالملك“ يصل الرياض تلبية لدعوة رسمية من ”محمد بن سلمان“ جولة جديدة بخطة متعددة المسارات.. ماذا يحمل ”غروندبرغ“ في جعبته هذه المرة في سبيل اختراق جدار الأزمة اليمنية؟ وهل سينجح؟ (تقرير) إيران تترقب عودة تسع شركات نفط كبرى بعد رفع العقوبات بعد شهر من إعلان ”بايدن“ انه يدرس الخطوة.. هل ستعلن ”واشنطن“ تصنيف الحوثيين ”جماعة ارهابية“..؟
شاركت الجمهورية اليمنية، الجمعة في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وفي المنتدى المنعقد في العاصمة المغربية الرباط ترأس وفد اليمن رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
ويهدف المنتدى، الى تعزيز الروابط بين دول المناطق الثلاث العربية والإفريقية واللاتينية، وخلق فضاء جديد للعمل المشترك، وتقاسم التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون، والتهيئة إلى عقد قمة الدول والمؤسسات القادمة.