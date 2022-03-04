اليمن يشارك في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شاركت الجمهورية اليمنية، الجمعة في منتدى الحوار لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وفي المنتدى المنعقد في العاصمة المغربية الرباط ترأس وفد اليمن رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ويهدف المنتدى، الى تعزيز الروابط بين دول المناطق الثلاث العربية والإفريقية واللاتينية، وخلق فضاء جديد للعمل المشترك، وتقاسم التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون، والتهيئة إلى عقد قمة الدول والمؤسسات القادمة.