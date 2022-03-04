مجلس الأمن الدولي يشطب اللواء «القيسي» من قوائم الإرهاب

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة شطب اسم محافظ البيضاء الأسبق اللواء نايف صالح القيسي من قائمة الجزاءات، بعد خمس سنوات على إدراجه فيها.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أن لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة التابعة لمجلس الأمن أزالت عدد من المدخلين من قائمة الجزاءات الخاصة بينهم محافظ البيضاء السابق القيسي.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أدرجت القيسي في قائمة الجزاءات في 22 فبراير 2017 بينما كان يتولى محافظة البيضاء، عقب اتهامات أمريكية له بالارتباط بتنظيم القاعدة.