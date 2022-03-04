تطورات خطيرة...أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين في ظل التهديدات النووية… إليك الأماكن الآمنة في العالم وما عليك أن تفعل اذا وقع انفجار نووي ”معين عبدالملك“ يصل الرياض تلبية لدعوة رسمية من ”محمد بن سلمان“ جولة جديدة بخطة متعددة المسارات.. ماذا يحمل ”غروندبرغ“ في جعبته هذه المرة في سبيل اختراق جدار الأزمة اليمنية؟ وهل سينجح؟ (تقرير) إيران تترقب عودة تسع شركات نفط كبرى بعد رفع العقوبات بعد شهر من إعلان ”بايدن“ انه يدرس الخطوة.. هل ستعلن ”واشنطن“ تصنيف الحوثيين ”جماعة ارهابية“..؟ مأرب.. النزوح يقتل أحلام الطفولة (تقرير) ما الذي إثار الرعب والهلع في دول الغرب.. تعرف على محطة زاباروجيا النووية الأكبر في أوروبا بعد محاولة روسيا استهدافها الحوثيون يحشدون باتجاه محافظة مأرب.. والجيش الوطني وطائرات التحالف تفشل تحركات المليشيا جنوب المحافظة الدفاع الأمريكية والروسية تفتحان خطًا مباشرًا .. ما الأمر؟
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها عثرت على خطط معركة سرية خلفها الجنود الروس، أظهرت أن موسكو تخطط لحرب تستمر 15 يوما.
وأضافت الوزارة أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها نشرت على فيسبوك وأظهرت خططا حربية لإحدى وحدات الكتيبة التكتيكية لأسطول البحر الأسود الروسي.
تضمنت الوثائق التي عثر عليها القوات الأوكرانية "خريطة للغزو" وجدول إشارات مشفرة وقائمة بأسماء أشخاص، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
وعزت وزارة الدفاع الأوكرانية الفضل في الحصول على هذه الوثائق إلى "الإجراءات الناجحة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن "المحتلين الروس لا يخسرون المعدات والقوى البشرية فقط بل يتركون خلفهم وثائق سرية بسبب الذعر".
وقالت إنه بناء على الوثائق، فقد وافقت روسيا على غزو أوكرانيا في 18 يناير الماضي، وكان يفترض أن تستمر العملية 15 يوما من 20 فبراير إلى 6 مارس.
ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.
وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تستول حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو والتي دخلتها دباباتها يوم الأربعاء.