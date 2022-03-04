تطورات خطيرة...أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها عثرت على خطط معركة سرية خلفها الجنود الروس، أظهرت أن موسكو تخطط لحرب تستمر 15 يوما.

وأضافت الوزارة أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها نشرت على فيسبوك وأظهرت خططا حربية لإحدى وحدات الكتيبة التكتيكية لأسطول البحر الأسود الروسي.

تضمنت الوثائق التي عثر عليها القوات الأوكرانية "خريطة للغزو" وجدول إشارات مشفرة وقائمة بأسماء أشخاص، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

وعزت وزارة الدفاع الأوكرانية الفضل في الحصول على هذه الوثائق إلى "الإجراءات الناجحة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن "المحتلين الروس لا يخسرون المعدات والقوى البشرية فقط بل يتركون خلفهم وثائق سرية بسبب الذعر".

وقالت إنه بناء على الوثائق، فقد وافقت روسيا على غزو أوكرانيا في 18 يناير الماضي، وكان يفترض أن تستمر العملية 15 يوما من 20 فبراير إلى 6 مارس.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تستول حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو والتي دخلتها دباباتها يوم الأربعاء.