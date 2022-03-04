”معين عبدالملك“ يصل الرياض تلبية لدعوة رسمية من ”محمد بن سلمان“

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وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك، الجمعة 4 مارس/آذار، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي 2022، تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وسيشارك رئيس الوزراء الى جانب نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية من حول العالم في هذا الحدث الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، ويستقبل رواد قطاع الدفاع والامن حول العالم في الفترة من من 6 الى 9 مارس 2022.
ويتمحور هذا الحدث حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع.
ونقلت وكالة ”سبأ“، عن معين عبدالملك، عقب وصوله، قوله، بان "هذا الحدث العالمي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرسخ المكانة الاقتصادية الرائدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضورها المؤثر على المستوى الدولي“.
ونوه رئيس الوزراء بتسارع الخطى للاشقاء في المملكة لتنفيذ رؤية 2030 وبينها توطين أكثر من 50 بالمائة من الإنفاق العسكري.