إيران تترقب عودة تسع شركات نفط كبرى بعد رفع العقوبات

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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تترقب إيران عودة 9 شركات نفط كبرى بعد رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي الشهر الماضي؛ إن "العديد من الشركات الكبرى" بعثت بالفعل رسائل بالبريد الإلكتروني لوزارته، وبدأت مناقشات للمشاركة في مشروعات النفط والغاز.

وانسحبت شركات نفطية كبرى من إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة فرض الرئيس الأمريكي حينئذ دونالد ترامب عقوبات على طهران.

وفيما يلي قائمة بشركات من أوروبا وروسيا وآسيا، أبرمت عقودا للتنقيب والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في إيران، لكنها جمدت أنشطتها بسبب العقوبات:

توتال كانت شركة توتال الفرنسية أول شركة طاقة عالمية تعود إلى إيران بعد رفع عقوبات سابقة في 2016.

وأبرمت توتال عقدا في 2017 لتطوير المرحلة 11 في حقل فارس الجنوبي، الذي يضم أكبر احتياطي للغاز في العالم باستثمار مبدئي مليار دولار. ويشمل شركاء الصفقة مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) الصينية بحصة 30 بالمئة وشركة بتروفارس الإيرانية بحصة 19.9 بالمئة.

وانسحبت توتال من إيران في 2018.

مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) حلت المؤسسة محل توتال في تشغيل المرحلة 11 في حقل فارس الجنوبي، واستحوذت على حصتها البالغة 50.1 بالمئة. لكنها علقت استثماراتها في الحقل في 2018 لضغوط أمريكية.

شل أبرمت شل اتفاقا مؤقتا في كانون الأول/ديسمبر 2016 لتطوير حقول آزادجان الجنوبي ويادآوران وكيش.

لكن الشركة جمدت أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

لوك أويل وقّعت لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية، عدة مذكرات تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في 2016 لتطوير حقلي آب تيمور ومنصوري في وسط غرب إيران.

وقررت لوك أويل في 2018 وقف خطط تطوير المشروعات بسبب العقوبات الأمريكية.

أو.إم.في وقّعت شركة الطاقة النمساوية أو.إم.في، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في 2016؛ سعيا لإنعاش أنشطتها في إيران. وشمل الاتفاق عدة مجالات تشمل تقييم حقول النفط والغاز والنفط الخام وتبادل المنتجات البترولية.

لكن الشركة علقت استثماراتها في إيران لاحقا.

وينترشال وقعت شركة وينترشال للتنقيب عن النفط والغاز مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في نيسان/أبريل 2016 للاستثمار في مشروعات الطاقة الإيرانية، لكن تم تعليق الاتفاق نظرا للضبابية المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية.

إيني وقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقا في حزيران/يونيو 2017 لإجراء دراسات جدوى لتطوير حقل للنفط وآخر للغاز. وأعلنت إيني في 2018 أنه ليس لها أي تعاملات مع إيران.

زاروبيجنفت أبرمت شركة زاروبيزجنفت الروسية النفطية اتفاقا في 2018 مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير حقلين في إيران، وانسحبت الشركة في العام نفسه من المشروعات المشتركة في إيران.

برتامينا قررت الحكومة الإندونيسية في 2018 تجميد اتفاق برتامينا لتشغيل حقل منصوري النفطي في إيران؛ لأنها تريد الحفاظ على "حسن العلاقات" مع الولايات المتحدة.