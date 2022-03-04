الحوثيون يحشدون باتجاه محافظة مأرب.. والجيش الوطني وطائرات التحالف تفشل تحركات المليشيا جنوب المحافظة

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كثفت المليشيات الحوثية من دفعها لتعزيزات عسكرية باتجاه محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، وقالت مصادر خاصة لمأرب برس أن المليشيات الحوثية تتوعد باستكمال السيطرة على بقية محافظة مأرب قبل شهر رمضان القادم، وهي نفس الوعود التي اطلقها الإعلام الإيراني والحوثي العام الماضي متوعدين بالصوم في مدينة مأرب و الإفطار من تمرها، لكن المليشيات تعرضت لخسائر فادحة وعجزت عن إحراز أي تقدمات ميدانية.

الى ذلك شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع وتجمّعات المليشيات الحوثية جنوبي مأرب. وقالت مصادر عسكرية إن غارات التحالف تركّزت في أجزاء من جبل البلق الشرقي والمواقع المحيطة بمعسكر أم ريش، والفليحة، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة لمليشيا الحوثي إلى الجبهة ذاتها.

وذكرت المصادر أن المليشيا تحشد عناصرها من محافظات مختلفة إلى جبهات القتال شمال وغرب وجنوب مأرب؛ استعدادا لبدء معركة جديدة خلال الفترة القادمة. ويوم امس الخميس أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن شن هجوم استباقي على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي جنوبي محافظة مأرب شمالي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة بـ إن الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة جماعة الحوثي مهاجمة مواقع عسكرية.

وأضاف أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هذه العملية، فضلا عن تدمير معدات قتالية تابعة للجماعة.