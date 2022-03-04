الحوثيون يحشدون باتجاه محافظة مأرب.. والجيش الوطني وطائرات التحالف تفشل تحركات المليشيا جنوب المحافظة الدفاع الأمريكية والروسية تفتحان خطًا مباشرًا .. ما الأمر؟ قيادي حوثي بارز يفضح جماعته من «صنعاء» ويكشف عن الجهة المتورطة في افتعال ازمات المشتقات النفطية الرئيس ”هادي“ يشدد على ضرورة الابتعاد عن المكايدات والخصومات والمماحكات السياسية هجوم استباقي ومباغت للجيش يصدم المليشيات ويكبدها خسائر بشرية فادحة جنوبي«مـأرب» بوتين يجتمع مع الأمن الوطني الروسي ويعلن عن قرار لن يتراجع عنه في أوكرانيا الاعلان عن اتفاق مبدأي بين وفدي روسيا وأوكرانيا المفاوضين .. تفاصيل انتشار ظاهرة غريبة بين النساء في مناطق الأسد مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا
كثفت المليشيات الحوثية من دفعها لتعزيزات عسكرية باتجاه محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، وقالت مصادر خاصة لمأرب برس أن المليشيات الحوثية تتوعد باستكمال السيطرة على بقية محافظة مأرب قبل شهر رمضان القادم، وهي نفس الوعود التي اطلقها الإعلام الإيراني والحوثي العام الماضي متوعدين بالصوم في مدينة مأرب و الإفطار من تمرها، لكن المليشيات تعرضت لخسائر فادحة وعجزت عن إحراز أي تقدمات ميدانية.
الى ذلك شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع وتجمّعات المليشيات الحوثية جنوبي مأرب. وقالت مصادر عسكرية إن غارات التحالف تركّزت في أجزاء من جبل البلق الشرقي والمواقع المحيطة بمعسكر أم ريش، والفليحة، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة لمليشيا الحوثي إلى الجبهة ذاتها.
وذكرت المصادر أن المليشيا تحشد عناصرها من محافظات مختلفة إلى جبهات القتال شمال وغرب وجنوب مأرب؛ استعدادا لبدء معركة جديدة خلال الفترة القادمة. ويوم امس الخميس أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن شن هجوم استباقي على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي جنوبي محافظة مأرب شمالي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة بـ إن الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة جماعة الحوثي مهاجمة مواقع عسكرية.
وأضاف أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هذه العملية، فضلا عن تدمير معدات قتالية تابعة للجماعة.