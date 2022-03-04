الدفاع الأمريكية والروسية تفتحان خطًا مباشرًا .. ما الأمر؟

الجمعة 04 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أنهم فتحوا خطًا مباشرًا مع وزارة الدفاع الروسية، لمنع “سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد” في المنطقة مع تقدم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة “رويترز” ، نقلًا عن المسؤول الأمريكي قوله :”أنشأت وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة خطا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس بغية منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتلفزيون الحكومي، إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا.

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: “كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟”.

وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع حلف شمال الأطلسي.. لكنه تساءل: “متى سيبدأ هذا الحوار؟”.