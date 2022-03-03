هجوم استباقي ومباغت للجيش يصدم المليشيات ويكبدها خسائر بشرية فادحة جنوبي«مـأرب»

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أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الخميس، شنهاً هجوماً استباقياً على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي جنوبي محافظة مأرب شمالي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة بـ إن الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة جماعة الحوثي مهاجمة مواقع عسكرية.
وأضاف أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هذه العملية، فضلا عن تدمير معدات قتالية تابعة للجماعة.
كما استهدف طيران التحالف بقيادة السعودية مواقع متفرقة للحوثيين جنوبي المحافظة.