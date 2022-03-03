بوتين يجتمع مع الأمن الوطني الروسي ويلعن عن قرار لن يتراجع عنه في أوكرانيا

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمجلس الأمن الوطني الروسي وتحدث عن مجريات الأحداث الأخيرة في المعركة الأوكرانية.

وقال بوتين: الجنود الروس يتصرفون بشجاعة الأبطال الحقيقيين، ولن أتخلى عن قناعتي بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد.

وأضاف: هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين، والمرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن.

وأشار إلى أنّ القوات الروسية فتحت ممرات إنسانية في كافة الاتجاهات لتمكين المدنيين من المغادرة، مشدداً على أن من وصفهم بالنازيين الجدد يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعاً بشرية على غرار ما يجري في دونباس.

وتابع بوتين: جميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعاً عن وطنهم ستخصص لهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية، وفي الوقت الحالي يدافع عسكريون عن وطننا ويعملون للقضاء على النازيين الجدد.