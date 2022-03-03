الاعلان عن اتفاق مبدأي بين وفدي روسيا وأوكرانيا المفاوضين .. تفاصيل

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نقلت وكالة رويترز عن عضو في الفريق الأوكراني المفاوض، اليوم الخميس، تأكيده بأن موسكو وكييف اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريباً.
وقال عضو في الفريق الأوكراني المفاوض لرويترز: لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها، فيما أكد أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين.
وأضاف: اتفقنا على إمكانية وقف إطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.
ومن جانبه قال رئيس وفد روسيا المفاوض: اتفقنا مع وفد كييف على إنشاء ممرات آمنة للمدنيين وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت.
واعتبر رئيس وفد روسيا المفاوض أن الاتفاقات التي توصلوا إليها مع الجانب الأوكراني تقدم مهم.
يأتي ذلك بعد أن عقد الطرفان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات بعد تعثر الأولى قبل أيام، فيما كان الرئيس الأوكراني جدد استعداده لعقد لقاء مع نظيره الروسي لبحث كل القضايا العالقة وذلك بهدف وقف النزاع وإنهاء الحرب.